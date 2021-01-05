Максимальный размер пособия по безработице останется на уровне 2020 года

В 2021 году максимальный размер пособия по безработице останется на уровне 12 130 руб.— на том же уровне, который был установлен на период пандемии. Минимальный размер сохраняется на уровне 1500 руб. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

«Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне»,— говорится в сообщении правительства. Первые три месяца будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимального уровня пособия, а вторые три месяца — 60%, но не более 5000 руб.

В марте 2020 года власти увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8000 руб. до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) (12 130 руб.). В 2021 году МРОТ вырос до 12 792 руб.

О безработице в регионах — в материале “Ъ” «Региональная экономика еще не выздоровела».