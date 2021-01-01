МРОТ впервые превысил прожиточный минимум

В России с 1 января меняются методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Теперь их значения будут зависеть не от стоимости потребительской корзины, а от медианных дохода и зарплаты. Впервые МРОТ стал выше прожиточного минимума — 12 792 руб. против 11 653 руб.

МРОТ в 2021 году вырос на 5,5%, а прожиточный минимум — на 3,7%. Президент Владимир Путин подписал закон о новом порядке расчета МРОТ и прожиточного минимума в конце декабря 2020 года.

По новой схеме прожиточный минимум равен 44,2% от медианного дохода в стране (половина работающих получает больше этой суммы, половина — меньше). МРОТ установлен на уровне 42% от медианной заработной платы. Кроме того, теперь МРОТ не может снижаться даже при снижении медианной зарплаты.

Подробнее о новой методике — в материале “Ъ” «МРОТ без права сокращения».