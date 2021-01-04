Россия вводит пошлину на экспорт сои в 30%

Россия с 1 февраля по 30 июня 2021 года вводит экспортную пошлину на соевые бобы. Ставка пошлины составит 30% таможенной стоимости, но не менее €165 за тонну. Соответствующее постановление правительства подписано 31 декабря и размещено на официальном портале правовой информации.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2021 года»,— говорится в документе.

Решение о введении пошлины было принято «для предотвращения роста цен на продукцию переработки сои — соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой промышленности», сообщил Минпромторг. Сейчас экспорт сои из России не облагается пошлиной.

Ранее правительство ввело квоту в размере 17,5 млн тонн на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Экспорт зерна сверх квоты будет облагаться пошлиной в 50%.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Сое закрывают границу».