Отели горного кластера Сочи заполнены на 85%

Только за вчерашние сутки на курорт въехали 20 тыс. автомобилей, при этом в прошлом году рекорд составлял 16 тыс. машин. Загрузка гостиниц по данным на 3 и 4 января составляет 85%, об этом заместитель губернатора Кубани Александр Руппель рассказал на заседание краевого межведомственного оперативного штаба в Сочи.

По его словам, среди гостей курорта не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. «Перед стартом сезона мы создали резервный ковидный госпиталь на 200 мест, а также открыли обсерватор на 250 мест. Однако сегодня эти резервы не задействованы», – отметил Александр Руппель.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, с 30 декабря по 3 января гостинцы горного кластера Сочи приняли более 60 тыс. человек. Только 2 января канатные дороги курорта перевезли 10 тыс. гостей. Ежедневно в Красной Поляне работают 40 волонтеров, которые раздают посетителям маски и следят за социальным дистанцированием.

Андрей Ульченко