Рост наличных в России в пандемию может обновить рекорд за 10 лет

Объем наличных в обращении по итогам 2020 года впервые может превысить 13 трлн руб. По данным денежной базы ЦБ России, на 1 декабря показатель уже составлял 12,92 трлн руб. В декабре отток в наличность составил около 522,2 млрд руб. Представитель ЦБ сообщил РБК, что повышенный спрос на наличные в 2020 году можно полностью отнести к эффекту пандемии.

За 11 месяцев прошлого года объем наличных в России увеличился на 2,3 трлн руб., или 21,7%, по сравнению с 10,62 трлн руб. на 1 января 2020 года. По итогам года приток наличных может составить 2,5–2,8 трлн руб. (24,5–25%). Банк России опубликует статистику по денежной базе с учетом притока наличных в полном объеме во второй половине января.

Роста наличности в процентном выражении (более чем в 20%) не наблюдалось как минимум десять лет, сообщили аналитики изданию. В 2010 году приток наличных достиг 1,16 трлн руб.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий сообщил, что основной вклад в прирост объема наличных был внесен в марте (+5,9% за месяц) и апреле (+6,6%), осенью этот процесс замедлился. По его словам, весной граждане массово забирали деньги из банков из-за паники, вызванной коронавирусом.