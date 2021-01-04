Приказ об отказе от обязательного ЕГЭ по иностранному языку вступил в силу

Вступил в силу приказ Минпросвещения России, которым утверждается список обязательных и дополнительных ЕГЭ. В списке обязательных нет экзамена по иностранному языку, хотя его планировали сделать таким к 2022 году.

Документом вносятся изменения в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, который был утвержден в 2012 году. «Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам "Русский язык" и "Математика"»,— говорится в приказе. Дополнительно выпускники могут сдать литературу, физику, химию, биологию, географию, историю, обществознание, иностранный язык, информатику, родной язык, родную литературу.

Напомним, власти хотели сделать иностранный язык предметом, по которому нужно обязательно сдавать ЕГЭ с 2022 года. Решение было принято в 2010-х годах, при президенте Дмитрии Медведеве. Однако летом 2020 года Минпросвещения заявило, что вводить такую норму нецелесообразно.

Подробнее о причинах отказа — в материале “Ъ” «Третий стал лишним».