Десять центров единоборств построят на Кубани в 2021 году

Новые спортивные объекты для занятий единоборствами в течение года возведут в Анапе, Армавире, Абинском, Ейском, Каневском, Кореновском, Крымском, Павловском, Тбилисском и Славянском районах. Об этом информирует пресс-служба краевой администрации. В центрах планируется открыть секции дзюдо, вольной борьбы и самбо.

В рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» к 2023 году такие объекты должны появится во всех 44-х муниципалитетах региона.

Также сообщается, что в данный момент в стадии строительства находятся восемь спортивных залов шаговой доступности и два плавательных бассейна (в краевой столице и Курганинском районе). Подходит к завершению строительство четырех спорткомплексов в Краснодаре, Горячем Ключе, Ленинградском и Белоглинском районах.

Андрей Ульченко