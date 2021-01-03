«Корона» года

“Ъ-Ярославль” вспомнил первых и самых известных пациентов с COVID-19. Среди VIP-пациентов Ярославской области были представители региональной власти, культуры и спорта. Об известных людях, переболевших новой коронавирусной инфекцией в уходящем году – в материале “Ъ-Ярославль”.
Первый пациент
17 марта в Ярославской области был выявлен первый пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией. Диагноз COVID-19 был поставлен 40-летней жительнице Ярославля, вернувшиеся из поездки в Доминиканскую республику.
«Сегодня у нас подтвердился первый случай заражения коронавирусом, он обнаружен у жительницы Ярославля 1979 года рождения. Женщина возвращалась домой из поездки в Доминиканскую Республику через Цюрих и Москву. Состояние здоровье у пациентки – средней тяжести»,— рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
По решению губернатора, после выявления в регионе первого случая заражения коронавирусной инфекцией, в Ярославской области был введен режим повышенной готовности.
«Корона» зашла в правительство
Первым заболевшим COVID-19 из числа руководства регионального правительства стал заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин. Его госпитализировали 7 августа, об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Замгубернатора Андрея Юрьевича Шабалина сегодня госпитализировали в больницу. Сегодня пришел положительный результат его теста на коронавирус, хотя до этого тесты были отрицательными. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное»,— рассказала сотрудница пресс-службы правительства.
Коронавирус напал на зампреда, курирующего медицину
В конце ноября COVID-19 подтвердился и у другого члена ярославского правительства. Заразился заместитель председателя правительства региона, курирующий вопросы здравоохранения, Анатолий Гулин. О своем диагнозе зампред сообщил на своей странице в соцсети.
«У меня диагностирован COVID-19. Самочувствие удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме – лечусь дома. Сотрудники, с которыми мы были в контакте, находятся на самоизоляции»,– написал господин Гулин.
Вирус пришел в спорт
Первым известным представителем ярославского спорта, заболевшим коронавирусом, стал главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино. У него диагностировали коронавирус в конце марта. Заболела коронавирусом и жена главного тренера. Лечение они проходили на родине в Канаде, где находились в отпуске.
«Друзья, рады сообщить, что старший тренер "Локомотива" Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса. Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья!»,— сообщила пресс-службы ХК «Локомотив».
В конце сентября из-за вспышки коронавируса в ярославском ХК «Локомотив», в команде был объявлен карантин и клуб пропустил несколько матчей.
Вирус в филармонии
В сентябре коронавирусом заболели сразу девять артистов хоровой капеллы «Ярославия» ярославской филармонии. Из-за этого, на самоизоляцию были отправлены 81 человек, имевших контакт с заболевшими. Были отменены и перенесены на более поздние сроки концерты капеллы.
«Артисты, находившиеся в контакте с заболевшими, продолжают сдавать тесты. В учреждении проведены все необходимые дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнозора»,— рассказали в филармонии.
Ковид отодвинул театральный сезон
22 сентября с коронавирусом госпитализировали художественного руководителя ярославского театра имени Федора Волкова, заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса. Худрук проходил лечение в ярославском госпитале ветеранов войн, перепрофилированном для лечения больных COVID-19, сообщила руководитель пресс-службы театра Екатерина Анкудинова.
Из-за того, что коронавирусом болели еще 10 артистов и сотрудников театра, в Волковском было перенесено открытие сезона.
В конце ноября диагноз COVID-19 подтвердился у директора ярославского театра имени Федора Волкова Айрата Тухватуллина. Об этом он сам сообщал на своей странице в соцсети.
«COVID-19, будь он неладен»,— написал господин Тухватуллин.