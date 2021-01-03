«Корона» года Самые известные пациенты с COVID-19 в Ярославской области

“Ъ-Ярославль” вспомнил первых и самых известных пациентов с COVID-19. Среди VIP-пациентов Ярославской области были представители региональной власти, культуры и спорта. Об известных людях, переболевших новой коронавирусной инфекцией в уходящем году – в материале “Ъ-Ярославль”.

Первый пациент

17 марта в Ярославской области был выявлен первый пациент, заразившийся коронавирусной инфекцией. Диагноз COVID-19 был поставлен 40-летней жительнице Ярославля, вернувшиеся из поездки в Доминиканскую республику.

«Сегодня у нас подтвердился первый случай заражения коронавирусом, он обнаружен у жительницы Ярославля 1979 года рождения. Женщина возвращалась домой из поездки в Доминиканскую Республику через Цюрих и Москву. Состояние здоровье у пациентки – средней тяжести»,— рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

По решению губернатора, после выявления в регионе первого случая заражения коронавирусной инфекцией, в Ярославской области был введен режим повышенной готовности.

«Корона» зашла в правительство

Первым заболевшим COVID-19 из числа руководства регионального правительства стал заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин. Его госпитализировали 7 августа, об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Замгубернатора Андрея Юрьевича Шабалина сегодня госпитализировали в больницу. Сегодня пришел положительный результат его теста на коронавирус, хотя до этого тесты были отрицательными. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное»,— рассказала сотрудница пресс-службы правительства.

Коронавирус напал на зампреда, курирующего медицину

В конце ноября COVID-19 подтвердился и у другого члена ярославского правительства. Заразился заместитель председателя правительства региона, курирующий вопросы здравоохранения, Анатолий Гулин. О своем диагнозе зампред сообщил на своей странице в соцсети.

«У меня диагностирован COVID-19. Самочувствие удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме – лечусь дома. Сотрудники, с которыми мы были в контакте, находятся на самоизоляции»,– написал господин Гулин.

Вирус пришел в спорт

Первым известным представителем ярославского спорта, заболевшим коронавирусом, стал главный тренер ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Майкл Пелино. У него диагностировали коронавирус в конце марта. Заболела коронавирусом и жена главного тренера. Лечение они проходили на родине в Канаде, где находились в отпуске.

«Друзья, рады сообщить, что старший тренер "Локомотива" Майкл Пелино и его супруга Кимберли вылечились от коронавируса. Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья!»,— сообщила пресс-службы ХК «Локомотив».

В конце сентября из-за вспышки коронавируса в ярославском ХК «Локомотив», в команде был объявлен карантин и клуб пропустил несколько матчей.

Вирус в филармонии

В сентябре коронавирусом заболели сразу девять артистов хоровой капеллы «Ярославия» ярославской филармонии. Из-за этого, на самоизоляцию были отправлены 81 человек, имевших контакт с заболевшими. Были отменены и перенесены на более поздние сроки концерты капеллы.

«Артисты, находившиеся в контакте с заболевшими, продолжают сдавать тесты. В учреждении проведены все необходимые дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия в соответствии с требованиями Роспотребнозора»,— рассказали в филармонии.

Ковид отодвинул театральный сезон

22 сентября с коронавирусом госпитализировали художественного руководителя ярославского театра имени Федора Волкова, заслуженного артиста РФ Сергея Пускепалиса. Худрук проходил лечение в ярославском госпитале ветеранов войн, перепрофилированном для лечения больных COVID-19, сообщила руководитель пресс-службы театра Екатерина Анкудинова.

Из-за того, что коронавирусом болели еще 10 артистов и сотрудников театра, в Волковском было перенесено открытие сезона.

В конце ноября диагноз COVID-19 подтвердился у директора ярославского театра имени Федора Волкова Айрата Тухватуллина. Об этом он сам сообщал на своей странице в соцсети.

«COVID-19, будь он неладен»,— написал господин Тухватуллин.

Всего по сведениям на 3 января, в Ярославской области официально подтверждено 22863 случая заболевания коронавирусом. Из числа заболевших 21432 человека выздоровели. 205 пациентов умерли. В настоящее время в больницах находится 1848 человек с коронавирусом и с типичными проявлениями заболевания.

Дарья Сабаева