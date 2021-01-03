Эксперты назвали противопоказания для вакцинации от коронавируса

Во время вакцинации от COVID-19 у прививаемого не должно быть проявлений простуды и обострений хронических заболеваний, сообщили опрошенные РБК эксперты. По их мнению, следует психологически быть готовым к прививке и не злоупотреблять жирной пищей и алкоголем.

Главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков рассказал, что три дня до и после прививки не стоит употреблять большое количество алкоголя, но допустимо выпить пару бокалов. «Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды»,— сообщил инфекционист.

Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов подчеркнул, что ОРВИ приводит к временному проседанию иммунитета, поэтому простуда в течение месяца до вакцинации станет противопоказанием.

Напомним, массовая вакцинация по всей стране началась декабре. В России зарегистрированы пока две вакцины — «Спутник V» Центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». Сейчас сделать прививку могут люди из определенных групп риска, в том числе старше 60 лет.