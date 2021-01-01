В Удмуртии в ДТП погибли три человека

Две легковые машины столкнулись на трассе в Увинском районе Удмуртии, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Погибли три человека, один из них ребенок.

«Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser в зоне действия знака "Обгон запрещен" выехал на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Kia Rio. В результате оба водителя погибли, а также ребенок — пассажир Kia Rio»,— сообщили в региональном управлении МВД (цитата по ТАСС).

По данным МЧС, авария произошла 1 января в 18:13. В МВД уточнили, что ДТП произошло на 47-м км автодороги Ижевск — Уфа в районе деревни Рябиновка.