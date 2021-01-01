После гибели людей при пожаре в Чувашии возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в частном доме, который произошел в деревне Орнар в Урмарском районе Чувашии. Погибли шесть человек, среди них трое — дети.

«По данному факту СУ СКР по Чувашии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)»,— говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

В момент пожара в доме находился хозяин дома, его сожительница и две ее дочери с детьми одной из них. Выжил только хозяин дома, он серьезно не пострадал. Погибшая семья с детьми ранее состояла на учете в Цивильском районе, отметили в СКР. Причины возгорания устанавливаются.