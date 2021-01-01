В России заработали новые правила разведения костров на дачах

С 1 января вступили в силу новые правила противопожарной безопасности. Согласно им, при разведении костров на придомовых участках, например для приготовления шашлыка, расстояние от костра до зданий должно быть не менее пяти метров.

«При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках ... противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров»,— говорится в постановлении правительства.

Если нужно сжечь сухую траву или листья, огонь нужно разводить в яме до 1 м в диаметре и глубиной не менее 30 см, либо металлической емкости (например, бочке), объемом не более 1 куб. м, которую можно накрыть крышкой. Яма должна быть на расстоянии не менее 50 м. от ближайшего здания или постройки, не менее чем в 100 м. от хвойного и менее чем в 30 м. от лиственного леса.

За нарушение правил противопожарной безопасности предусмотрена административная ответственность (ст. 20.4 КоАП). Штраф составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., в случае возникновения пожара — до 5 тыс. руб.