Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новый порядок расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 2021 года МРОТ и ПМ будут рассчитываться, исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода, то есть среднего дохода работающего населения России.

По новой схеме, ПМ на очередной год должен составить 44,2% от медианного дохода в стране (11 653 руб., +3% по сравнению с прошлым годом). МРОТ в 2021 году должен вырасти до 12 792 руб. (+5,5%). Соотношение в 42% должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет, исходя из условий социально-экономического развития страны.

Новый подход к определению МРОТ и прожиточного минимума был разработан Минтрудом в сентябре этого года. В ноябре законопроект был одобрен в первом чтении. Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой МРОТ не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. В декабре документ был принят в третьем чтении и одобрен Советом федерации.

О законопроекте — в материале “Ъ” «МРОТ без права сокращения».