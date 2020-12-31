Испания достигла предварительного соглашения с Британией по Гибралтару

Испания достигла соглашения с Великобританией по поводу статуса Гибралтара после «Брексита», объявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. В рамках соглашения британская заморская территория, расположенная на южной оконечности Пиренейского полуострова, останется частью соглашений Евросоюза, таких как Шенгенская зона, заявила министр журналистам. Мадрид и Лондон ранее вели переговоры о том, как охранять сухопутную границу между Испанией и Гибралтаром.

«Мы достигли первоначального соглашения с Соединенным Королевством, которое послужит основой для будущего договора между Евросоюзом и Соединенным Королевством относительно Гибралтара»,— сказала Аранча Гонсалес Лайя (цитата по AFP). Напомним, Испания оспаривает принадлежность Гибралтара.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали три соглашения об отношениях после ЕС и Великобритании «Брексита». Они касаются торговли и сотрудничества, обмена и защиты конфиденциальной информации, сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

Об историческом соглашении — в материале “Ъ” «Борьба до последней селедки».