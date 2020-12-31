В России за год уничтожили 2,5 тысяч тонн санкционной растительной продукции

В 2020 году Россельхознадзор уничтожил 2,46 тыс. тонн растительной продукции, которую запрещено ввозить в Россию в рамках продуктового эмбарго. Большинство запрещенной продукции — 89% — поступало из Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства. С августа 2015 года в стране было уничтожено 36,17 тыс. тонн незаконной продукции.

Продэмбарго в России ввели в августе 2014 года, а через год вступил в силу указ, предусматривающий уничтожение всей сельхозпродукции и сырья, ввозимых в страну вопреки запрету. В декабре российские власти продлили продэмбарго до конца 2021 года.

О последствиях продуктовых контрсанкций — в материале “Ъ”.