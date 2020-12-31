Число квартирных краж в России уменьшилось на 20%

В России за 11 месяцев этого года зафиксировано более 41 тыс. квартирных краж, что почти на 22% меньше, чем годом ранее, говорится в сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь—ноябрь 2020 года.

«Продолжает снижаться число краж, сопряженных с незаконным проникновением в жилища (–21,7%, 41,4 тыс.), каждая пятая из них явилась эпизодом преступной деятельности (8,1 тыс.)»,— сказано в материалах Генпрокуратуры. Чаще других жертвами квартирных воров становились жители Еврейской автономной области (на 100 тыс. населения пришлось 138,8 квартирной кражи), Амурской (127,6) и Новгородской (93,3) областей.

При этом число краж с банковских счетов и электронных кошельков с начала года выросло почти в два раза. В 2020 году зарегистрировано почти 154,2 тыс. таких преступлений, а в прошлом году — 81,4 тыс. Увеличение числа краж с банковских счетов в два и более раз зафиксировано в 26 регионах страны.