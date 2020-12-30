Мишустин назначил заместителей министров транспорта и цифрового развития

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителей министров в Минцифры и Минтранспорта. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначен Владимир Белановский, следует из распоряжения. Ранее он занимал пост заместителя директора ФСО РФ и руководителя Службы специальной связи и информации ФСО.

Также господин Мишустин назначил статс-секретарем—заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Пака. Ранее он был первым заместителем в этом же министерстве. Должность статс-секретаря—замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прежде занимала Людмила Бокова. Ее освободили от должности в сентябре.

На пост заместителя министра транспорта назначен бывший заместитель генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилл Богданов.

В ноябре Михаил Мишустин освободил заместителя министра транспорта Алексея Семенова, курировавшего цифровое развитие транспортной отрасли, от должности по его просьбе. В этом же месяце министром транспорта был назначен Виталий Савельев, до этого более десяти лет руководивший «Аэрофлотом».