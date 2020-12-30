Компания BMW показала тизер седана M5 CS — самой экстремальной версии модели последнего поколения.

Первую информацию об автомобиле представил глава подразделения BMW M Маркус Флаш на официальной странице компании в Facebook. Как следует из тизера, BMW M5 CS получит особый аэродинамический обвес, новые колесные диски, элементы экстерьера медно-бронзового цвета и светодиодные ходовые огни желтого цвета.

Исполнение Competition Sport получит 635-сильный 4,4-литровый бензиновый турбомотор V8, 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод с дрифт-режимом и карбон-керамические тормоза. Масса автомобиля будет снижена на 70 кг в том числе за счет углепластиковых сидений в салоне.

Официальная премьера BMW M5 CS состоится в январе 2021 года. В настоящий момент флагманской версией BMW 5-Series является показанный летом 2020 года 625-сильный BMW M5 Competition.