Британия ужесточила ограничения почти по всей стране из-за нового штамма COVID-19

Министерство здравоохранения Великобритании пересмотрело уровень ограничений на перемещение граждан Англии, ужесточив его почти во всех регионах. Теперь в стране практически не осталось мест, где уровень ограничений был бы ниже третьего (максимальный уровень — четвертый).

На четвертый уровень ограничений переводятся регионы Мидлендс, Северо-Восток, Северо-Запад и части Юго-Западных земель. Именно здесь было зафиксировано распространение нового штамма COVID-19, обнаруженного в начале месяца. Почти все остальные регионы перешли на третий уровень ограничений. Новые ограничения вступают в силу с завтрашнего дня, 31 декабря.

Решение об ужесточении ограничений по всей стране связано с ухудшением статистики заболеваемости. Так, по данным Минздрава, с 18 по 24 декабря в стране был зафиксирован рост случаев заболеваний COVID-19 на 32% по сравнению с предыдущей неделей. Причем главным фактором роста заболеваемости стал именно новый штамм вируса, который распространяется гораздо быстрее своего предшественника.

Отметим, что сегодня правительство Великобритании одобрило начало использования вакцин от AstraZeneca и Оксфордского университета для вакцинации населения. Минздрав страны сообщил, что вакцина показала свою безопасность во время клинических испытаний. Ранее британские власти заказали 100 млн доз этой вакцины.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании зарегистрировано 2,39 млн заразившихся коронавирусом, 71,7 тыс. человек умерли. В середине декабря стало известно о появлении нового штамма коронавируса в Великобритании. Более 20 стран приостановили авиасообщение с этой страной.

Кирилл Сарханянц