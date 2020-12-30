Иран выплатит по $150 тыс. семьям жертв крушения украинского Boeing

Кабинет министров Ирана утвердил выплату $150 тыс. или ее эквивалент в евро семьем жертв крушения «Международных авиалиний Украины», сообщает агентство IRNA. Лайнер был сбит над Тегераном в январе 2020 года.

«Кабинет министерства Ирана в среду поручил Министерству дорог и городского развития выплатить $150 тыс. или эквивалентную сумму семьям и пострадавшим как можно скорее в сотрудничестве с соответствующими агентствами, без какой-либо дискриминации по национальности, гражданству и полу и в соответствии с законами стран жертв»,— говорится в сообщении.

Украинский Boeing 737 разбился 8 января через несколько минут после вылета из столицы Ирана. Погибли граждане Канады, Швеции, Афганистана, Украины и Великобритании. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции: иранские военные приняли самолет за крылатую ракету.

Подробнее о катастрофе — в материале “Ъ” «Иранские власти признали, что сбили украинский Boeing».