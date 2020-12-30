На Ямале частично открыли автозимник Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале

Сегодня, 30 декабря, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) частично открыли проезд по зимней автомобильной дороге Аксарка—Салемал—Панаевск—Яр-Сале. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, проезд для всех видов транспортных средств массой до 3,5 тонн открыт по участку Аксарка—Салемал.

«Зимник на Яр-Сале обустраивается поэтапно, на сегодня участок Аксарка – Салемал завешкован на 100%, дорожные знаки установлены, работают КПП в Аксарке и в Салемале. На следующих участках обустройство будет продолжаться по мере продвижения и нарастания льда»,— рассказал заместитель директора ГКУ Дорожная дирекция ЯНАО Александр Симонов. По его словам, участок Салемал—Панаевск планируется открыть в начале января. На участке Панаевск—Яр-сале продолжается мониторинг толщины льда.

По данным пресс-службы регионального правительства, зимняя дорога Коротчаево—Красноселькуп уже открыта для проезда всех видов транспортных средств общей массой до 30 тонн. Осмотр комиссией для приемки зимника Лабытнанги—Мужи—Азовы—Теги состоится сегодня.

«Ледовая переправа через реку Обь в районе Салехарда и Лабытнанги работает в штатном режиме, проезд разрешен для всех видов транспортных средств общей массой до 5 тонн, для гусеничных — до 10 тонн»,— добавили в пресс-службе правительства Ямала.