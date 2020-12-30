Презентация ежегодного рейтинга «Топ-менеджеры года»

17 декабря 2020 года ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провел церемонию награждения победителей рейтинга «Топ-менеджеры года». В него вошли наиболее успешные петербургские руководители в основных отраслях экономики Петербурга и Ленобласти по итогам 2020 года.

Среди гостей мероприятия были замечены: генеральный директор Biocad Дмитрий Морозов, руководитель холдинга Legenda Intelligent Development Василий Селиванов, генеральный директор НПП «Радар ммс» Георгий Анцев, шеф и совладелец ресторана Birch Хезрет-Арслан Бердиев, генеральный директор «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий и другие.

Мероприятие прошло при поддержке компании АВТОДОМ — крупнейшего официального дилера BMW в России, юридической компании «Дювернуа Лигал», бренда Castello, бренда JOIA.

Благодарим салон цветов Leika за букеты победителям рейтинга.

Как это было, смотрите в видеоотчете «Ъ-СПб»: