Большинство убийств в 2020 году совершено в Свердловской, Московской областях и Республике Татарстан

Наибольшее количество убийств в 2020 году зарегистрировано в Свердловской, Московской областях и Республике Татарстан. Всего за 11 месяцев этого года в России в результате различных преступлений были убиты более 20 тыс. человек, еще 33 тыс. пострадали, сообщила Генпрокуратура РФ.

С начала года число погибших в результате преступлений сократилось на 5,3% (до 20,9 тыс.), количество пострадавших снизилось на 6,8% (32,7 тыс.). «За последние три года в России сокращается общее число зарегистрированных убийств. По сравнению с январем — ноябрем 2017 года, их количество снизилось на 20,4% (с 9,1 тыс. до 7,2 тыс.). Одновременно с этим снижается число умышленных причинений тяжкого вреда здоровью — на 18,4% (с 22,8 тыс. до 18,6 тыс.)»,— пишет ТАСС со ссылкой на сборник Генпрокуратуры РФ о состоянии преступности за январь — ноябрь этого года.

По итогам 11 месяцев число зарегистрированных преступлений в России увеличилось на 1,2% и достигло почти 1,9 млн. Рост показателей отмечается в 50 регионах страны. «В абсолютном выражении наибольший прирост числа выявленных преступлений зафиксирован в Санкт-Петербурге (на 12,2 тыс.), Москве (на 4,9 тыс.) и Новосибирской области (на 4 тыс.)»,— сообщает Генпрокуратура РФ. По ее данным, наибольшее снижение преступлений зарегистрировано в Воронежской области, Северной Осетии и Тюменской области. При этом ведомство утверждает, что показатели 2020 года сопоставимы с данными, которые регистрировались с 2017 года, а криминогенная ситуация в стране остается стабильной.