«Яндекс» закрыл сервис «Район»

Российская технологическая компания «Яндекс» объявила о закрытии сервиса «Яндекс.Район», позволявшего жителям одного города или района делиться новостями или размещать объявления. Об этом компания сообщила в блоге «Района».

«Яндекс» запустил «Район» в 2016 году, в декабре 2019 года он вышел из стадии бета-тестирования и позволял находить ответы на вопросы из района проживания пользователя, в нем стали доступны чаты для жителей домов.

Сервис работал в России, а также в Минске, Витебске, Гродно, Бресте и Гомеле в Белоруссии, в Ташкенте в Узбекистане. На 2018 год «Яндекс» сообщал о ежемесячной аудитории в 3,5 млн пользователей. На ноябрь 2020 года, по данным сервиса SimilarWeb, «Районом» пользовались 12,2 млн человек, однако количество пользователей снижалось с июня 2020 года, когда активно «Районом» пользовались 30 млн человек.

Евгений Федуненко