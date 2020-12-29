04 января, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Роспотребнадзор обратился к нижегородцам в преддверии новогодних праздников

По данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, за последние сутки в регионе выявлено еще 497 случаев заряжения коронавирусом

от

Общее число жителей с подтвержденным диагнозом «COVID-19» на сегодняшний день - 68 811.


Около 3,7 тысяч человек лечатся амбулаторно, порядка 4,5 тысяч человек госпитализировано.

В медучреждениях для лечения пациентов инфекционного профиля, в том числе больных коронавирусом, развернуто почти 8 тысяч коек, из которых кислородом обеспечено более 4 тысяч, в том числе аппаратами ИВЛ — 857 коек. Свободно, по данным на 29 декабря, всего 20% коечного фонда.

В связи с предстоящим празднованием Нового года и долгими выходными руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко обратилась к жителям региона с просьбой отметить праздники дома в кругу семьи и не забывать о мерах профилактики коронавируса.

Комментарии

Печать

обсуждение

Программы

Пластмассы из вторсырья Открыто первое производство резидента особой экономической зоны «Кулибин»
Личная ответственность Мэр Нижнего Новгорода назвал пять главных для него событий года
С огоньком, но без потерь Спасатели призвали нижегородцев быть осторожными с пиротехникой
Дружба стала еще важнее Руководители городов-побратимов поздравили жителей Нижнего Новгорода
Багаж по штрихкоду Автоматические камеры хранения нового поколения появились в железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода
Мы держались Миллиард долларов направлен за год на поддержку экономики Нижегородской области
Профиль пользователя