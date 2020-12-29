Роспотребнадзор обратился к нижегородцам в преддверии новогодних праздников По данным Роспотребнадзора по Нижегородской области, за последние сутки в регионе выявлено еще 497 случаев заряжения коронавирусом

Общее число жителей с подтвержденным диагнозом «COVID-19» на сегодняшний день - 68 811.

Около 3,7 тысяч человек лечатся амбулаторно, порядка 4,5 тысяч человек госпитализировано.

В медучреждениях для лечения пациентов инфекционного профиля, в том числе больных коронавирусом, развернуто почти 8 тысяч коек, из которых кислородом обеспечено более 4 тысяч, в том числе аппаратами ИВЛ — 857 коек. Свободно, по данным на 29 декабря, всего 20% коечного фонда.

В связи с предстоящим празднованием Нового года и долгими выходными руководитель Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко обратилась к жителям региона с просьбой отметить праздники дома в кругу семьи и не забывать о мерах профилактики коронавируса.