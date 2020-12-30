Главные анонсы 30 декабря

В Санкт-Петербурге вступит в силу введенный из-за пандемии коронавируса запрет на посещение музеев, театров и концертных залов до 10 января. Предприятия общественного питания будут работать только навынос в Петербурге и Ленинградской области по 3 января. На какие уступки ресторанам идут власти города

В Москве состоится встреча главы МИДа Сергея Лаврова с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мохаммедом Сиялой. О ситуации в Ливии

В Сербии состоится официальный запуск газопровода «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока»). По этому газопроводу российский газ поступит в Сербию и Венгрию. О проблемах с вводом сербского участка

Мещанский суд Москвы рассмотрит уголовное дело в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о хищении более 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». О деле