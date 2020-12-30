15 декабря в рамках проекта «Время театральных легенд» ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провел встречу с народным артистом России Дмитрием Певцовым.

Дмитрий представил музыкальную программу. В исполнении артиста прозвучали песни Высоцкого, романсы, композиции из известных фильмов и спектаклей.

Среди гостей были замечены генеральный директор компании «Фармакор продакшн» Александр Корзун, председатель совета директоров НТФФ «Полисан» Александр Борисов, владелец Норильского мясоперерабатывающего комбината Виктор Коновалов и другие.

Благодарим единомышленников проекта:

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Как прошло мероприятие, смотрите в видеоотчете “Ъ”: