«Надеюсь, будет и долгожданная новость об окончательной победе над пандемией» Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил читателей “Ъ-Ярославль” с Новым годом

Уважаемые читатели и сотрудники региональной редакции “Ъ-Ярославль”!

Подходит к концу 2020-й год, приближая первую годовщину работы в Ярославской области регионального онлайн-проекта одного из крупнейших издательских домов России – «КоммерсантЪ». Редакция активно использовала этот год, чтобы своей повседневной деятельностью заслужить авторитет среди читателей. И эти усилия принесли результат: к концу года “Ъ-Ярославль” вошел в первую пятерку региональных редакций ИД «КоммерсантЪ» по количеству читателей интернет-выпусков.

В наши дни вновь создаваемым СМИ очень непросто заявить о себе, привлечь внимание аудитории. Особенно, когда речь идет о серьезных, качественных изданиях, не разменивающихся на псевдосенсации и «горячие новости» сомнительного качества. “Ъ-Ярославль” смог поддержать высокую планку, установленную издательским домом «КоммерсантЪ».

Вы постоянно отслеживаете процессы, происходящие в экономической, политической и социальной жизни региона, оперативно информируя об этом своих читателей.

Редакция реализовала несколько крупных спецпроектов, в числе которых – цикл материалов под рубрикой «Чем кормит Ярославия» о состоянии и перспективах агропромышленного комплекса Ярославской области и проект «Ярославский бизнес эпохи коронавируса», посвященный деятельности и выживанию ярославского малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

“Ъ-Ярославль” знакомит читателей с точкой зрения людей, принимающих решения, публикует интервью с руководителями региона, с директорами крупных предприятий. Взвешенный, заинтересованный разговор, безусловно, помог читателям лучше понять суть процессов, происходящих в экономике, в социальной и культурной сферах, в науке и образовании.

Желаю всем читателям “Ъ-Ярославль” и сотрудникам редакции здоровья, счастья, семейного благополучия! Уверен, что Новый год принесет нам с вами много хороших новостей. В их числе, надеюсь, будет и долгожданная новость об окончательной победе над пандемией.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов