Суд арестовал счета «Русского хрома 1915» за долги перед энергетиками

Свердловский арбитражный суд принял обеспечительные меры в отношении банковских счетов АО «Русский хром 1915» (входит в Midural Group) на сумму в 20,5 млн руб., сообщил региональный филиал «ЭнергосбыТ Плюс». Меры приняты в рамках рассмотрения иска «Т Плюс» к заводу о взыскании средств за потребленные ресурсы.

«Компания доказала в суде, что завод является злостным неплательщиком, и принятие обеспечительных мер в виде ареста счетов — необходимая мера, гарантирующая получение платы за поставленные энергоресурсы»,— заявили в пресс-службе, отметив, что «Т Плюс» неоднократно пытался урегулировать вопрос задолженности путем переговоров с руководством Midural Group. На сегодняшний день долг предприятия составил 146 млн руб. за теплоэнергию и 56 млн руб. за электричество. Еще одно предприятие Midural Group — Ключевский завод ферросплавов — задолжало за электроэнергию 49 млн руб.

По данным Midural Group, объем потребления теплоэнергетических ресурсов группой за последние пять лет составил более 2,7 млрд руб., а задолженность в сумме 20 млн руб. не превышает среднемесячного платежа одного предприятия. «Принимая во внимание мировую ситуацию и исходя из расчетов покупателей за выпускаемую продукцию, группа актуализирует график расчетов с поставщиком теплоэнергетических ресурсов, учитывая приоритеты в реализации социальных обязательств работодателя, включая сохранение заработной платы и трудового коллектива в соответствии с поручениями президента РФ»,— говорится в комментарии.

Напомним, на прошлой неделе «ЭнергосбыТ Плюс» начал процедуру банкротства 160 свердловских компаний за долги на общую сумму 820 млн руб.

Ирина Пичурина