Трутнев попросил власти Китая снять ограничения на экспорт рыбы

Вице-премьер—полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обратился к властям Китая с просьбой о снятии ограничений на экспорт рыбы, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата полпреда. Ранее стало известно, что Китай, крупнейший импортер российской рыбной продукции, закрыл все порты для приема грузов из-за карантинных мер борьбы с коронавирусом.

«Соответствующее письмо <…> было отправлено на имя заместителя премьера Госсовета КНР, сопредседателя российско-китайской Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона РФ и Северо-Востока Китайской Народной Республики Ху Чуньхуа»,— сообщили в полпредстве (цитата по ТАСС).

Для разгрузки был закрыт, в частности, порт Циндао. Китайская сторона не называет сроки остановки поставок, говорят собеседники “Ъ”. Всего на Китай приходится около 61% российского рыбного экспорта, в 2019 году его объем превысил 1,09 млн тонн, или $3,27 млрд в денежном выражении.

На днях вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Росрыболовству и Россельхознадзору провести переговоры с Китаем об открытии портов для российской рыбной продукции. Она также поручила Росрыболовству и Роспотребнадзору наладить взаимодействие с представителями Китая для получения оперативной информации по профилактике коронавируса, а также протоколов и методик исследования. За тестированием членов экипажей российских судов и исполнением российскими предприятиями требований обеих стран и ВОЗ должен быть установлен контроль.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Российской рыбе перекрыли Китай».