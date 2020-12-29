Кадыров: силовики в Грозном предотвратили большие жертвы

Сотрудники правоохранительных органов, которые пришли на помощь полицейским во время нападения в Грозном, предотвратили большие жертвы, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Напомним, накануне двое уроженцев Ингушетии с ножами пытались завладеть штатным оружием сотрудников ППС. Оказавшиеся рядом силовики застрелили нападавших.

«Благодаря грамотным, мужественным и оперативным действиям подоспевших на помощь сотрудников УГИБДД и Росгвардии удалось предотвратить большие жертвы. Они сработали четко, бесстрашно и заслуживают высоких наград»,— написал господин Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

В отдельном посте господин Кадыров рассказал, что отец погибшего сотрудника Магомеда Джабраилова Хизир также погиб при исполнении в 2001 году. «Магомед с детства мечтал продолжить путь отца, стать таким же смелым и бесстрашным. Без всякого сомнения, он достойный сын чеченского народа»,— написал глава Чечни. Он объявил, что Музей Корана, который планируется построить в Грозном, будет носить имя Магомеда Джабраилова.

Подробнее о нападении — в материале “Ъ” «Чеченских полицейских атаковали пекари».