Режим неблагоприятных метеоусловий продлили в Красноярске

В Красноярске продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) с 29 декабря до 30 декабря, сообщает региональное управление Роспотребнадзора со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

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«На территории города ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,— говорится в сообщении. Кроме того, с 29 декабря до 30 декабря в Ачинске так же ожидаются НМУ. Управление усилило мониторинг за уровнем загрязнения на территориях жилой застройки в городах. Роспотребнадзор рекомендует жителям ограничить время пребывания на улицах.

НМУ способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе. Режим «черного неба» ввели в Красноярске 26 декабря. В Новокузнецке и Прокопьевске так же объявили НМУ. Предприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферу до 29 декабря.

Екатерина Лукашевич