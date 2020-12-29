На Кубани 190 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Краснодарском крае подтверждено 190 новых случаев заболевания коронавирусом. За все время зарегистрировано 27 345 человек. Выздоровели за сутки 124 пациента (всего 18 397), скончались 13 человек (всего 901 больной), сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации.

В Адыгее за минувшие сутки зарегистрировано 89 заболевших. За все время пандемии - 10 856 человек. Выздоровело за сутки 79 человек (за все время 8754 пациента), три летальных исхода (за все время 89).

За последние сутки в России 27 002 подтвержденных случая COVID-19 в 85 регионах. В том числе выявлено активно 3 915 (14,5%) без клинических проявлений. Нарастающим итогом зарегистрировано 3 105 037 случаев (+0,9%) в 85 регионах.

За последние сутки подтверждено 562 летальных случая. За весь период по России умерло 55 827 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 874 человек (за весь период – 2 496 183).

В десятку регионов с самым высоким числом вновь выявленных случаев заболевания коронавируса входят: Москва (5641), Санкт-Петербург (3757), Московская область (1547), Нижегородская область (497), Свердловская область (401), Псковская область (394), Ростовская область (389), Воронежская область (385), Архангельская область (372) и Республика Карелия (367).

Подробнее о ситуации с заболеваемостью в регионе – в материале «Хроники коронавируса на Кубани».

Дмитрий Михеенко