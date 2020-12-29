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Первый замминистра здравоохранения Челябинской области покидает пост

Первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова покидает свой пост. Должность займет заместитель председателя гордумы Челябинска Дмитрий Тарасов, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Решение об уходе принято Викторией Владиславовной по собственному желанию. Она будет заниматься преподавательской деятельностью. Место первого заместителя министра здравоохранения Челябинской области в ближайшие дни займет Дмитрий Тарасов»,– сообщили в пресс-службе ведомства.

Дмитрий Тарасов в 2000 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию. В 2011 году – Челябинский филиал РАНХ и ГС (государственное и муниципальное управление). В 2010-2013 годах был министром информационных технологий Челябинской области. Затем его назначили министром здравоохранения региона, но через год он покинул должность и возглавил городскую клиническую больницу №1. С 2019 года он занимает пост заместителя председателя гордумы Челябинска.

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