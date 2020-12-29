В центре Екатеринбурга разрешили снести часть Приборостроительного завода На его месте планируют построить храм

Часть Приборостроительного завода, который находится в центре Екатеринбурга на улице Горького, разрешили снести. Информация об этом появилась на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Напомним, на месте завода планируют строить Храм Святой Екатерины.

Храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере у драмтеатра к 300-летию Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году. Инвесторами проекта выступали УГМК и РМК. В середине мая в сквере прошли стихийные акции против строительства храма. На протестных выступлениях задержали более 100 человек. После этого президент России Владимир Путин предложил провести опрос по выбору площадки для возведения храма. По итогам голосования 57% голосов получил участок Уральского приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК).

Как указано в акте государственной историко-культурной экспертизы, речь идет про часть пятиэтажного здания «Т-образной» формы на Горького, 17 — оно находится за основным зданием завода, которое выходит на набережную.

Как указано в документах, годом постройки здания является 1943 год, но оно не эксплуатируется уже в течение нескольких лет. Площадь застройки составляет 2,1 тыс. кв. м, в том числе сносимая часть – 1,7 тыс. кв. м.

«Разборка, демонтаж и снос конструкций выполняется в последовательности, обратной его монтажу, то есть сверху вниз, способом "на себя". Проектом предусматривается поэтапный демонтаж зданий сверху вниз»,— указано в документах.

На первом этапе отключат и демонтируют инженерное оборудования здания, затем приступят к демонтажу кровли и сносу здания, вручную. Второй и первый этаж и подвала здания будут сносить механизированным способом «методом полного разрушения».

Отметим, что рядом со зданием, которое планируют снести находится объект культурного наследия (ОКН) федерального значения «Дом, в котором жил Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович в 1885-1891 гг. В доме – мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка».

Как указано в документах, между демонтируемым объектом и ОКН располагается трехэтажный каменный бывший производственный корпус, «что практически полностью исключает возможность нанесения физического вреда ОКН».

«Вместе с тем предусмотрен ряд мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, являющихся достаточными»,— указано в акте.

В документах также говорится, что земельный участок, на котором стоит здание, полностью расположено в границах объекта археологического наследия «Культурный слой Екатеринбурга XVIII – начала XX века в пределах улиц Горького, Первомайская, Пушкина и Почтового переулка».

«Культурный слой на указанных участках был исследован полностью. Данные участки исключены из состава территории выявленного объекта.

При исследовании участков установлено, что в южной части территории объекта археологического наследия культурный слой в значительной степени уничтожен в ходе обустройства территории завода. Культурный слой здесь представлен лишь в углубленных в материк сооружениях»,— говорится в документах.