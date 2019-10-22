Подготовка документов по храму Святой Екатерины завершится к концу года

Депутаты думы Екатеринбурга утвердили результаты опроса по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины, который прошел в городе 13 октября. Решение было принято единогласно на заседании городской думы. Напомним, больше всего голосов по итогам опроса получила площадка бывшего приборостроительного завода (большая часть здания принадлежит УГМК). Ранее храм святой Екатерины планировалось построить к юбилею Екатеринбурга к 2023 году. Инвесторами выступают УГМК и РМК.

«Площадка приборостроительного завода уже находится в зоне Ц-1, где можно возводить религиозные строения. На проработку технической документации уйдет небольшой промежуток времени — ближайшие два месяца»,— сообщил председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев.

Как полагают депутаты, проект нового храма инвестор будет подготавливать совместно с Екатеринбургской епархией и архитекторами. Они утверждают о том, что застройщик уже ведет переговоры с Альфа-банком, занимающего оставшуюся часть здания приборостроительного завода. Ранее банк сообщил о готовности рассмотреть «любые конструктивные и взаимоприемлемые предложения».

Анастасия Реутова