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Навальный ответил на угрозы ФСИН заменить условный срок реальным

Российский оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал сообщение ФСИН, ранее пригрозившей заменить политику условный срок на реальный. Господин Навальный вновь подчеркнул, что если российские власти считают публикацию Lancet о лечении оппозиционера достоверной, то им следует возбудить уголовное дело о его отравлении ингибитором холинэстеразы из группы препаратов «Новичок». Напомним, что ФСИН потребовала у Алексея Навального явиться в уголовно-исполнительную инспекцию до 9 утра 29 декабря.

«Навальный должен явиться в уголовную инспекцию завтра, а если не явится, то мы начинаем процедуру изменения его условного срока на реальный. Прекрасно, что произойдет это буквально в последний день моего испытательного срока по "делу «Ив Роше»". Напоминаю, что я это дело выиграл у путинских властей в ЕСПЧ. Суд постановил, что даже предмета преступления нет, то есть дело полностью сфабриковано. Мне даже Минюст РФ компенсацию выплатил, но ФСИН продолжает считать меня условно осужденным»,— написал политик в Instagram.

Алексей Навальный добавил, что ФСИН прочитала статью в Lancet, но «не заметила» заголовок: «Отравление химическим оружием "Новичок"». «Если статью в "Ланцете" признают на государственном уровне, то где, извините, уголовное дело по факту отравления?» — спросил он.

Московское управление ФСИН обвинило российского оппозиционера Алексея Навального в неисполнении «возложенных на него судом обязанностей» и уклонении от контроля уголовно-исполнительной инспекции, поскольку в публикации Lancet сообщается, что политика выписали из берлинской клиники «Шарите» 20 сентября. «В случае подтверждения факта уклонения условно осужденного от контроля уголовно-исполнительной инспекции в отношении него будут приняты меры, предусмотренные ч. 4 ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса Российской федерации»,— отметили в службе. Согласно упомянутой части статьи, если осужденный скрывается от контроля, начальник инспекции может направить в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного судом. Адвокат господина Навального Вадим Кобзев напсал в Twitter, что политику грозит реальный срок, если он не явится до 9 утра 29 декабря.

Речь идет об испытательном сроке господина Навального по делу о хищении 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у «Многопрофильной процессинговой компании» через предприятие «Главное подписное агентство». В 2014 году Алексей и Олег Навальные были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денежных средств. Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, а Алексея Навального — к трем с половиной годам условно. В 2015 году Мосгорсуд отменил решение о домашнем аресте Алексея Навального и штрафе 500 тыс. руб., но увеличил его испытательный срок — с двух до пяти лет. В 2017 году ФСИН продлила испытательный срок до конца декабря 2020 года.

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