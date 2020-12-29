Кому нужны подарки

В 2020 году на фоне пандемии объем пожертвований в благотворительные фонды России заметно снизился. “Ъ” предлагает читателям исправить эту несправедливость.

Русфонд

помогает тяжелобольным детям

Благодаря нашим читателям собрано всего на 2,4% меньше, чем в прошлом году. Ни одна из программ Русфонда не остановлена. Флагманский проект, Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, хоть и меньшими темпами, чем годом раньше, продолжал расти. Здесь можно было бы, несмотря на пандемию коронавируса, констатировать успех и перейти к поздравлениям и пожеланиям нового счастья. Но сразу после праздников наступает затишье, сборы во время каникул падают практически до нуля — так у всех.

Прямо сейчас среди подопечных Русфонда есть четверо детей, которым помощь нужна срочно.

«Дом с маяком»

помогает неизлечимо больным детям

Мы помогаем неизлечимо больным детям и молодым взрослым на территории Москвы и Московской области. Этот год был непростым. Весной в связи с пандемией коронавируса многие небольшие бизнесы не смогли больше нас поддерживать. Частные пожертвования тоже стали падать, а цены на оборудование, наоборот, расти. Но, кроме страхов, этот год принес и новые надежды: несколько сотрудников хосписа взяли под свою опеку паллиативных детей из интернатов. Сначала временно, чтобы спасти от вируса, но потом пять человек не смогли расстаться с этими детьми и оставили их в своих семьях.

Сейчас у читателей “Ъ” есть возможность помочь одному из наших детей.

«Подари жизнь»

помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями

Фонд работает 14 лет. Весной этого года все оказались в ситуации, когда совсем не до благотворительности. В первую очередь было страшно за себя, за своих близких. Но и нам было очень страшно остаться без поддержки, потому что за столько лет и мы, и врачи, и многие люди привыкли к тому, что рак можно победить. Ужасно было думать, что на этот раз рак победит, а мы проиграем и потеряем детей. Но даже в этих трудных обстоятельствах люди не забывали о тех, кто нуждается в помощи всегда, за что мы всем очень благодарны.

Самое простое, что можно сделать,— подписаться на ежемесячный платеж в пользу фонда.

«Старость в радость»

помогает пожилым людям

Более 12 лет фонд помогает пожилым людям и людям с инвалидностью, которые оказались в трудной жизненной ситуации. В пандемию нам пришлось заниматься экстренной помощью, чтобы сохранить жизни ослабленных из-за изоляции и болеющих людей. Фонд находит и оплачивает труд сотен подменных нянечек, медсестер, санитарок, врачей, закупает средства связи и развивает общение с жильцами интернатов онлайн. Мы оказали помощь жильцам и персоналу более чем тысячи домов престарелых, ПНИ, больниц, отделений сестринского ухода, надомных служб в 65 регионах России.

Поддержку пожилым людям и инвалидам может оказать каждый.

ОРБИ

помогает пострадавшим от инсульта

Уже десять лет фонд ОРБИ борется с инсультом и его разрушительными последствиями в России. Мы также поддерживаем родственников и близких пострадавших от этой болезни. Люди, пережившие инсульт,— одна из наиболее уязвимых к разрушительному воздействию коронавируса групп. Во время карантина были отменены все благотворительные мероприятия, посвященные сборам на программы фонда, несколько крупных корпоративных партнеров оставили фонд, что сильно ударило по бюджету, особенно по административным расходам.

Однако ОРБИ предан своему делу, продолжает работу и будет очень благодарен любой поддержке.

«Подсолнух»

помогает людям с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями

Это тяжелые врожденные генетические нарушения, которые делают людей уязвимыми перед любой, даже самой ничтожной инфекцией. Наши подопечные живут в условиях пандемии всю свою жизнь. Маски, перчатки — зачастую их повседневная одежда. В 2020-м детям с ПИД особенно трудно: стал пропадать из обращения жизненно необходимый им иммуноглобулин. Больные не всегда могут получить свое лечение из-за карантина в клиниках.

«Подсолнух» оказывает системную поддержку пациентам с ПИД — срочную терапевтическую, юридическую или психологическую.

«Живой»

помогает тяжелобольным взрослым

Фонд создан в 2010 году, став первым в России специализирующимся на помощи тяжелобольным взрослым. В 2020 году мы планировали отметить свое десятилетие, но пандемия внесла коррективы — вместо праздника мы получили нагрузку, в десять раз превышающую наш обычный ритм работы. В фонде «просели» программы адресной помощи — на онкологические и реабилитационные программы удалось собрать меньше средств, чем планировали.

А это значит, что помощь получили не все, кто в ней нуждается.

«Ника»

помогает бездомным животным

Сейчас под опекой фонда находится более 1 тыс. животных. Из-за карантинных мер, а значит, и полного отсутствия посещения все животные в приютах остались без должного внимания и ухода со стороны волонтеров и посетителей. Значительно сократились суммы пожертвований, и, как следствие, во многих приютах возникла острая потребность в корме для животных. Так была создана акция «Оставайтесь сытыми», благодаря которой фонд «Ника» смог собрать более 50 тонн корма.

В декабре мы запустили еще одну масштабную акцию, приуроченную к Новому году,— «Санта для хвоста». Собираем 120 тонн корма для приютов России.