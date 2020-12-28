«Александр Лукашенко все равно остается»

Александр Лукашенко назначил дату проведения Всебелорусского народного собрания. Как ожидается, оно состоится 11-12 февраля 2021 года. Уже 29 декабря начинается отбор делегатов. По словам Лукашенко, на форум приглашаются представители всех срезов общества, за исключением тех, кто поддерживает внешнее давление на республику. Ранее лидер не исключил, что может передать часть президентских полномочий или Всебелорусскому собранию, или парламенту. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Лукашенко собирается таким образом подтвердить свою легитимность.

Александр Лукашенко зачитал соратникам основные тезисы насчет того, что именно белорусский народ должен услышать от власти. В первую очередь предполагается подвести итоги пятилетки и обозначить дальнейшие цели и задачи развития государства вплоть до 2025 года. Главный тезис, озвученный руководителем, состоит в том, что страна находится под беспрецедентным давлением, поэтому «никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам быть не должно». Подчиненные, не отрывая глаз от бумаги, с усердием конспектируют слова лидера.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии: Нам не нужны оторванные от жизни теории. Нужен ответ на существующие запросы общества. При этом следует изучить самый широкий спектр мнений и суждений наших граждан.

Что такое Всебелорусское народное собрание? Название говорит само за себя — это представители народа, всех его слоев. Правда, видимо, как это было сказано выше, за исключением местных приверженцев зарубежных советчиков, то есть представителей протестных масс, и, соответственно, координационного совета оппозиции. И вот прямо под Новый год, с 29 декабря начнется избрание делегатов.

По большому счету, от Лукашенко достаточно широкие массы граждан ждут отставки или же объявления того, когда он намерен завершить выполнение своего долга перед республикой. Сам руководитель в ответ на все это лишь не исключил, что готов поделиться с Всебелорусским собранием или же с парламентом рядом своих полномочий. Не трудно догадаться, что делегатов на форум пригласят правильных, проверенных, и те дружно попросят Александра Григорьевича остаться во власти, чтобы защитить страну в сложный период от беспрецедентного внешнего давления. И он, прослезившись, согласится — это будет своеобразное подтверждение легитимности. Необязательно действо пройдет именно в таком формате. Но в целом, скорее всего, именно нечто похожее мы и увидим. Здесь интриги особой не просматривается.

Главный вопрос в том, какой будет позиция России. Признает ли Москва вот такие вот реформы?

Кремль не раз говорил о конституционных изменениях в Белоруссии, об их необходимости, чтобы через них наладить общественный диалог. Нельзя исключать, что некие изменения в основной закон страны также пообещают, благо есть российский пример транзита власти.

Однако что можно сказать точно, Лукашенко все равно остается. Нужно же обеспечивать стабильность в переходный период, а последний может продолжаться сколь угодно долго. Скорее всего, в России нет на этот счет единого мнения. Решение будет приниматься исходя из ситуации. Но если события будут развиваться именно в таком ключе, тогда кризис в Белоруссии в Новом году еще больше усилится. Никакой разрядки не случится. Хотя, конечно, чудеса иногда случаются. Выйдет Александр Лукашенко к народу и… Да нет, такое даже представить трудно.