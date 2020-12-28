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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежский ОКН «Швейная мастерская» намерены отреставрировать

В Воронеже планируется реставрация объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Швейная мастерская» на улице Кости Стрелюка, 11/13. Как сообщил портал DeFacto, соответствующее разрешение на проведение работ уже выдало региональное управление по охране объектов культурного наследия. После реконструкции в здании могут разместиться офисы. В ОКН, в частности, планируется отремонтировать фасад здания, кровлю, провести гидроизоляцию наружных стен и фундамента, обустроить водосток, воссоздать мансардный этаж.

Как утверждают местные краеведы, «Швейная мастерская» была возведена в 1878 году женским благотворительным отделением «Воронежского попечительного комитета о бедных». В 1884 году у здания появилась пристройка при содействии семьи купцов Клочковых, а также благодаря пожертвованиям купчихи Андроновой (сестры поэта Алексея Кольцова) и дворянки по фамилии Шеле.

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