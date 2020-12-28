Бизнес сдал на право

Российские бизнесмены неплохо разбираются в корпоративном праве, но имеют ощутимые пробелы в знаниях по гражданскому праву. К такому выводу пришли организаторы Всероссийского правового предпринимательского диктанта. В нем приняли участие более 70 тыс. предпринимателей, у трети из них не оказалось высшего образования.

Всероссийский правовой диктант для предпринимателей — один из разделов проекта «Всероссийский правовой диктант», который «призван исследовать уровень юридической грамотности граждан».

Правовой предпринимательский диктант проходил впервые, в нем приняли участие около 70 тыс. человек.

Большая часть из них — предпринимательницы (73%), притом что, согласно статистическим данным Минэкономразвития РФ 2020 года, женщины возглавляют всего лишь около трети из 5,8 млн субъектов малого и среднего бизнеса в России. Особенно много желающих проверить знания оказалось в Московской области, Краснодарском, Пермском краях, Ульяновской области и Москве.

Организаторы, «Деловая Россия» и «Европейская Юридическая Служба», уточняют, что диктант «призван помочь бизнесменам выявить слабые стороны и пробелы в знании законодательства и соблюдении своих прав и обязанностей, а также направлен на профилактику правонарушений».

Его результаты показали, что лучше всего российские бизнесмены разбираются в корпоративном праве (63% правильных ответов в этой области), а меньше всего знаний имеют по гражданскому праву (41% правильных ответов).

Организаторы также пришли к выводу, что в каждой возрастной группе есть определенные виды права, знания в которых преобладают или, наоборот, недостаточны.

Так, граждане 18–23 лет уверенно ориентируются в корпоративном праве (58% правильных ответов), но имеют пробелы в арбитражном (28%) и налоговом праве (32%). Бизнесмены в возрасте 24–35 лет показали высокий результат в налоговом праве (79%) и низкий — в области истории российского предпринимательства (32%). 36–45-летние респонденты хорошо знают предпринимательское право (68%), а следующая возрастная группа (46–59 лет) — корпоративное (56%). Бизнесмены старше 60 лет показали высокий уровень знаний налогового и предпринимательского права (78% и 71%), но оказались не сильны в корпоративном праве (35%).

Анализируя результаты, организаторы диктанта выявили большое количество участников, не имеющих и не получающих высшее образование.

Таких предпринимателей оказалось больше трети от общего числа. Только 10% из них — это люди, обучающиеся или заканчивающие средние профессиональные учреждения.

Наталья Костарнова