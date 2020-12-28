На Кубани улов рыбы в январе-сентябре 2020 года вырос на 22,9%

Улов рыбы в Краснодарском крае в январе-сентябре 2020 года составил 8341 тонну. Это на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росрыболовства.

Годом ранее этот показатель составлял 6787 тонн. Несмотря на рост улова, по итогам 9 месяцев 2020 года Кубань опустилась по этому показателю на 16-е место в России.

Самый большой улов по итогам января-сентября 2020 года был зафиксирован на Камчатке (1,2 млн тонн), в Приморье (680,1 тыс. тонн) и на Сахалине (541,8 тыс. тонн).

Среди регионов Южного федерального округа, наибольший улов рыбы выявлен в Севастополе – 22,4 тыс. тонн. По этому показателю субъект занимает 11-е место в РФ. Всего по итогам 9 месяцев 2020 года объем выловленной рыбы и других видов водных биоресурсов составил 3,92 млн тонн – это на 0,6% меньше, чем годом ранее.

По итогам первого полугодия 2020 года улов рыбы в Краснодарском крае составил 3855 тонн. Это на 40,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Алексей Белянин