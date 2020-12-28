Смольный отдаст в аренду земельные участки в Кировском и Петродворцовом районах Петербурга

Власти Петербурга одобрили проведение аукционов на право аренды земельных участков в Кировском и Петродворцовом районах города. Данное решение было согласовано на рабочем совещании в Смольном в понедельник, 28 декабря, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Участок общей площадью около более 10 тыс. кв. м на Гостилицком шоссе планируется передать в аренду на инвестиционных условиях сроком на 66 месяцев. Здесь предполагается построить объекты бытового обслуживания и розничной торговли. Начальная цена торгов (размер ежегодной арендной платы) составляет 6,85 млн рублей.

Второй участок располагается на улице Маршала Говорова (участок 158). Он предназначен для размещения автосервиса. Размер ежегодной арендной платы и начальная цена аукциона по этому объекту — 3,3 млн руб.

Как отметили в Смольном, в целом за 2020 год на открытых торгах на право аренды на инвестусловиях в Петербурге было реализовано 13 земельных участков. Сумма начальных арендных платежей составляла около 193 млн руб. По итогам проведения торгов в бюджет по данным земельным участкам за весь срок аренды будет перечислено более 303,6 млн руб.