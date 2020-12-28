Актер Сергей Жигунов госпитализирован с коронавирусом

Актер и продюсер Сергей Жигунов сообщил, что попал в больницу после заражения коронавирусом. Он добавил, что затрудняется описать свое самочувствие.

«К сожалению, да»,— подтвердил господин Жигунов «РИА Новости» в ответ на вопрос о своей госпитализации. До этого он выложил в своем Instagram фотографию клапана для подачи кислорода и сообщил, что «запах елки и даже вкус оливье мне недоступны». Он поблагодарил врачей Ялтинской городской больницы, без которых, по его словам, «неизвестно, чем бы закончилось».

Сергею Жигунову 57 лет. Актер известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех» и «Принцесса на бобах».

О расхождениях в коронавирусной статистике — в материале “Ъ” «Вирусные подсчеты подождут полгода».