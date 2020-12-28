Власти Китая разрешили привлекать к уголовной ответственности детей с 12 лет

Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) одобрило поправки к уголовному законодательству страны, изменив, в частности, минимальный возраст, с которого начинается уголовная ответственность за ряд преступлений. Так, с 1 марта 2021 года, когда поправки вступят в силу, в Китае смогут привлекать детей в возрасте от 12 лет к уголовной ответственности за умышленное убийство, умышленное нанесение травм, повлекших за собой смерть, и за нанесение тяжких увечий особо жестокими способами.

В настоящее время возраст для привлечения к уголовной ответственности в Китае составляет 16 лет, однако за ряд тяжких преступлений, включая изнасилование, ограбление и умышленное убийство, привлекали и подростков в возрасте от 14 лет. Но, как отмечается в комментариях к поправкам, «в последние годы во многих местах тяжкие преступления совершались несовершеннолетними в возрасте до 14 лет, и из-за этого участились призывы представителей разных социальных слоев о пересмотре возраста для привлечения к уголовной ответственности». Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные в китайских государственных СМИ, в 2017 году на долю малолетних преступников в возрасте до 14 лет приходились 20% всех преступлений несовершеннолетних. В 2009 году эта доля составляла 12,3%. В качестве одного из недавних примеров газета приводит убийство 10-летней девочки в октябре 2019 года, совершенное 13-летним подростком из Даляня.

Китай, по данным Amnesty International, входит в круг стран, применяющих смертную казнь в отношении несовершеннолетних преступников.

Алена Миклашевская