Губернатора Ульяновской области госпитализировали с коронавирусом

Заразившийся коронавирусом губернатор Ульяновской области Сергей Морозов госпитализирован в связи с достаточно тяжелым протеканием болезни. Он находится в Центральной городской клинической больнице, которая с начала декабря перепрофилирована в госпиталь для больных COVID-19. Об этом губернатор сам сообщил в Instagram.

«Друзья! Информирую вас о своем самочувствии, как и обещал. Врачи настояли на госпитализации, буду лечиться в ЦГКБ Ульяновска. Состояние удовлетворительное. Всем здоровья! Берегите себя!» — написал глава региона.

Состояние здоровья Сергея Морозова стало ухудшаться еще в среду прошлой недели, 23 декабря. В тот день, выступая перед депутатами заксобрания, губернатор часто кашлял. На следующий день, 24 декабря, он сам сообщил в соцсетях, что у него «поднялась температура, проявился кашель», и он вынужден уйти на самоизоляцию. В пятницу стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат. Сергей Морозов сообщил, что у него коронавирус и пневмония, также заразилась COVID-19 и его супруга.

Министр здравоохранения Виктор Мишарин отказался говорить о состоянии здоровья губернатора, заметив, что глава региона «только что поступил в ЦГКБ и сейчас проводится обследование».

Сергей Титов, Ульяновск