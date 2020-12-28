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Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России опубликовала список номинантов на премию «Золотой Орел». Торжественная церемония вручения премии состоится 22 января 2021 года.

Лучший фильм:

  • «Блокадный дневник» (режиссер Андрей Зайцев),
  • «Дорогие товарищи!» (Андрей Кончаловский),
  • «Лед 2» (Жора Крыжовников),
  • «Союз спасения» (Андрей Кравчук),
  • «Стрельцов» (Илья Учитель).

Лучшая режиссерская работа:

  • Андрей Зайцев («Блокадный дневник»),
  • Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»),
  • Жора Крыжовников («Лед 2»).

Лучшая женская роль:

  • Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»),
  • Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»),
  • Стася Милославская («Стрельцов»).

Лучшая мужская роль:

  • Юрий Борисов («Калашников»),
  • Максим Матвеев («Союз спасения»),
  • Александр Петров («Стрельцов»).

Лучший телевизионный сериал:

  • «Заступники» (Владимир Котт),
  • «Триггер» (Дмитрий Тюрин),
  • «Ученица Мессинга» (Владимир Нахабцев).

Лучший мини-сериал:

  • «Дипломат» (Юрий Кузьменко),
  • «Магомаев» (Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов),
  • «Одесский пароход» (Сергей Урсуляк).

Лучший анимационный фильм:

  • «Белка и Стрелка. Карибская тайна»,
  • «Иван Царевич и Серый волк 4»,
  • «Хозяйка медной горы».

Напомним, в 2019 году лучшим фильмом стал «Текст» Клима Шипенко, получивший в общей сложности четыре награды: Лучшая мужская роль (Александр Петров), Лучшая мужская роль второго плана (Иван Янковский) и Лучший монтаж (Тимофей Павелко).

Подробнее о прошлогодней церемонии — в материале “Ъ” «Тексты танков не боятся».

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