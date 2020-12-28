Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России опубликовала список номинантов на премию «Золотой Орел». Торжественная церемония вручения премии состоится 22 января 2021 года.
Лучший фильм:
- «Блокадный дневник» (режиссер Андрей Зайцев),
- «Дорогие товарищи!» (Андрей Кончаловский),
- «Лед 2» (Жора Крыжовников),
- «Союз спасения» (Андрей Кравчук),
- «Стрельцов» (Илья Учитель).
Лучшая режиссерская работа:
- Андрей Зайцев («Блокадный дневник»),
- Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»),
- Жора Крыжовников («Лед 2»).
Лучшая женская роль:
- Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»),
- Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»),
- Стася Милославская («Стрельцов»).
Лучшая мужская роль:
- Юрий Борисов («Калашников»),
- Максим Матвеев («Союз спасения»),
- Александр Петров («Стрельцов»).
Лучший телевизионный сериал:
- «Заступники» (Владимир Котт),
- «Триггер» (Дмитрий Тюрин),
- «Ученица Мессинга» (Владимир Нахабцев).
Лучший мини-сериал:
- «Дипломат» (Юрий Кузьменко),
- «Магомаев» (Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов),
- «Одесский пароход» (Сергей Урсуляк).
Лучший анимационный фильм:
- «Белка и Стрелка. Карибская тайна»,
- «Иван Царевич и Серый волк 4»,
- «Хозяйка медной горы».
Напомним, в 2019 году лучшим фильмом стал «Текст» Клима Шипенко, получивший в общей сложности четыре награды: Лучшая мужская роль (Александр Петров), Лучшая мужская роль второго плана (Иван Янковский) и Лучший монтаж (Тимофей Павелко).
Подробнее о прошлогодней церемонии — в материале “Ъ” «Тексты танков не боятся».