Объявлены номинанты на кинопремию «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России опубликовала список номинантов на премию «Золотой Орел». Торжественная церемония вручения премии состоится 22 января 2021 года.

Лучший фильм:

«Блокадный дневник» (режиссер Андрей Зайцев),

«Дорогие товарищи!» (Андрей Кончаловский),

«Лед 2» (Жора Крыжовников),

«Союз спасения» (Андрей Кравчук),

«Стрельцов» (Илья Учитель).

Лучшая режиссерская работа:

Андрей Зайцев («Блокадный дневник»),

Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи!»),

Жора Крыжовников («Лед 2»).

Лучшая женская роль:

Ольга Озоллапиня («Блокадный дневник»),

Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»),

Стася Милославская («Стрельцов»).

Лучшая мужская роль:

Юрий Борисов («Калашников»),

Максим Матвеев («Союз спасения»),

Александр Петров («Стрельцов»).

Лучший телевизионный сериал:

«Заступники» (Владимир Котт),

«Триггер» (Дмитрий Тюрин),

«Ученица Мессинга» (Владимир Нахабцев).

Лучший мини-сериал:

«Дипломат» (Юрий Кузьменко),

«Магомаев» (Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов),

«Одесский пароход» (Сергей Урсуляк).

Лучший анимационный фильм:

«Белка и Стрелка. Карибская тайна»,

«Иван Царевич и Серый волк 4»,

«Хозяйка медной горы».

Напомним, в 2019 году лучшим фильмом стал «Текст» Клима Шипенко, получивший в общей сложности четыре награды: Лучшая мужская роль (Александр Петров), Лучшая мужская роль второго плана (Иван Янковский) и Лучший монтаж (Тимофей Павелко).

Подробнее о прошлогодней церемонии — в материале “Ъ” «Тексты танков не боятся».