Незнакомая маска

Задавались ли мы вопросом, насколько хорошо защищают нас тканевые и нейлоновые маски, которые мы носим, соблюдая предписания? Честно говоря, не очень. Как установили американские медики, примерно на 26,5–38,5%.

Защитный экран без маски вообще бесполезная вещь: японские ученые смоделировали распространение вируса на суперкомпьютере и рассчитали, что эффективность экрана в защите от вирусных частиц всего 2%. Доказано, что вирус может проникать в организм через слизистую оболочку глаз, поэтому важно защищать не только органы дыхания, но и глаза. Обычные маски с этим точно не справятся.

Всех этих недостатков постарались избежать конструкторы и инженеры компании Oxima (резидент «Сколково»), создавшие инновационную защитную маску. Маска Oxima представляет собой прозрачный экран, который максимально плотно прилегает к лицу за счет силиконового манжета. Изделие снабжено встроенной системой принудительной вентиляции. Воздух, который нагнетается на стекло вентилятором, проходит через фильтр класса HEPA 13 (вид высокоэффективных воздушных фильтров), обеспечивающий высокий уровень защиты. Поверхности фильтров дезинфицируются ультрафиолетом. Обеззараживание происходит с помощью коротковолновых ультрафиолетовых лучей длиной волны 280 нанометров. Внутри маски создается давление фильтрованным воздухом, так что даже при наличии щелей неочищенный воздух под маску не попадет. Стекло не запотевает за счет правильно спроектированных потоков воздуха.

По словам гендиректора компании Дениса Медведева, при создании маски были учтены не только функциональные защитные свойства, но и эстетические требования современного пользователя: «Мы исходили из стремления отказаться от неэффективного, неудобного, неэкологичного “намордника”. Дизайн-концепт в стиле киберпанк смотрится эстетично и адекватно, даже если вы носите деловой костюм или вечернее платье. Мы полностью решили проблему с прилеганием маски: благодаря силиконовому манжету изделие идеально сидит на человеке практически с любым типом лица. Встроенная электроника позволяет бесконтактно, через Bluetooth, настраивать индивидуальный режим работы вентиляторов и стерилизации фильтров. Время работы составляет до восьми часов в зависимости от режима».

Сейчас идет процедура регистрации маски в Росздравнадзоре в качестве медицинского изделия. Это позволит медучреждениям оснащать гаджетом врачей и медицинских работников. Планируется, что весной 2021 года изделие поступит в массовую продажу.

Елена Туева