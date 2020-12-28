Основателя игровой студии Yoozoo Games отравили

Полиция Шанхая заявила, что в теле 39-летнего миллиардера Линя Ци, умершего 25 декабря, было обнаружено ядовитое вещество. Как сообщает BBC, основным подозреваемым в убийстве генерального директора Yoozoo Games является его коллега, Сюй Яо, возглавляющий кинопроизводственное подразделение компании.

Yozoo Games — китайский разработчик браузерных и мобильных игр, главным хитом среди которых является Game of Thrones: Winter Is Coming, созданная по мотивам известного сериала. Кроме того, компания намеревалась снять серию фильмов по едва ли не самому известному китайскому фантастическому роману «Проблема трех тел», однако так и не смогла этого сделать самостоятельно, в итоге передав права на экранизацию стриминговому сервису Netflix.

Линь Ци основал Yozoo Games в 2009 году. Его состояние оценивается в $1,3 млрд. Он обратился в больницу в прошлую среду, 23 декабря, почувствовав себя плохо. Его состояние первоначально оценивалось как стабильное. При этом основной версией следствия с самого начала было отравление. По данным местных СМИ, яд мог быть подмешан ему в чай.

Кирилл Сарханянц