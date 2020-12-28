Годовой бюджетный план Краснодара перевыполнен на 1%

С начала года в бюджет краевого центра поступило 16,73 млрд руб. собственных доходов. Это 101% годового плана, сообщил на городской планерке директор департамента финансов Александр Чулков.

За минувший месяц (по состоянию на 26 декабря) в городскую казну поступило 1,49 млрд руб. собственных доходов, что составляет 95,5% от месячного плана. Городские округа исполнили план текущего месяца по налоговым доходам на 96%.

Фото: администрация Краснодара

Расходы местного бюджета с начала года по состоянию на 25 декабря с учетом краевых и собственных средств составили 36,87 млрд руб. Из них 19,33 млрд руб. (52%) направлены на социальную сферу, 4,14 млрд руб. – на ЖКХ и 3,88 млрд руб. — на дорожное хозяйство.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, неделю назад власти Краснодара разместили первый за последние семь лет выпуск муниципальных облигаций. Ранее федеральный Минфин согласовал выпуск ценных бумаг краевого центра на сумму 1,6 млрд руб. Выплаты по облигациям обойдутся Краснодару дешевле, чем коммерческие кредиты, поскольку в настоящее время средняя ставка по банковским займам на сумму в 3 млрд руб. составляет 7,2%.

По словам Александра Чулкова, полученные от облигаций средства будут направлены на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в 2021 году. Также городские власти активно пользуются перекредитованием. В настоящее время привлечен 1,1 млрд руб. под 5,25% годовых для перекредитования займа под 7,39%. Это позволит сэкономить на обслуживании долга 23 млн руб.

Дмитрий Михеенко